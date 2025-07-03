Польша нашла способ слить Украине устаревшие советские танки

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко критически высказался о внешней политике Польши и стран Прибалтики, заявив, что их курс может поставить под угрозу государственный суверенитет. По его словам, эти страны сознательно превращают свои территории в «военный полигон», следуя примеру Украины.