Демократ Джеффрис побил рекорд, выступая в конгрессе более 8,5 часа

Лидер демократов в нижней палате американского Конгресса Хаким Джеффрис установил новый рекорд по длительности выступления в Палате представителей. Он произносил речь против предложенного Дональдом Трампом законопроекта о налогах и расходах более 8,5 часов без перерыва, свидетельствует трансляция мероприятия.
В Палате представителей существует регламент, известный как «магическая минута», дающий лидерам фракций возможность выступать без ограничения во времени. Прошлый рекорд принадлежал бывшему спикеру Палаты представителей Кевину Маккарти и был установлен в 2021 году, составив 8 часов и 32 минуты.
Во вторник Сенат одобрил законопроект Трампа о финансовых расходах и налоговых изменениях после длительных прений и полного зачитывания 940 страниц документа, что было инициировано демократами.
Палата представителей приняла данный законопроект еще в мае, но после внесенных Сенатом изменений конгрессменам предстоит провести повторное голосование, прежде чем документ будет отправлен президенту Трампу на подпись.