Демократ Джеффрис побил рекорд, выступая в конгрессе более 8,5 часа

В Палате представителей существует регламент, известный как «магическая минута», дающий лидерам фракций возможность выступать без ограничения во времени. Прошлый рекорд принадлежал бывшему спикеру Палаты представителей Кевину Маккарти и был установлен в 2021 году, составив 8 часов и 32 минуты.