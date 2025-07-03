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Иностранные государства требуют от Киева хоронить наемников на Украине

Несколько зарубежных государств потребовали от киевских властей обеспечить захоронение наёмников, сражавшихся на стороне ВСУ, непосредственно на территории Украины.

Несколько зарубежных государств потребовали от киевских властей обеспечить захоронение наёмников, сражавшихся на стороне ВСУ, непосредственно на территории Украины. Об этом сообщили ТАСС представители российских силовых структур.

«По имеющейся у нас информации, ряд иностранных стран настаивает на том, чтобы официальные власти Киева проводили похороны наёмников именно в пределах Украины. Это связано с нежеланием, например, Великобритании иметь кладбища со своими гражданами, погибшими на украинской земле», — рассказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на силовые структуры, что британские СМИ подтвердили гибель британского наёмника Бенжамина Лео Бёргесса (позывной Budgie) в районе Андреевки. Он участвовал в конфликте с 2022 года и на момент смерти служил оператором БПЛА в составе 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. До войны в Украине работал уборщиком и был замешан в нескольких скандалах.

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