Несколько зарубежных государств потребовали от киевских властей обеспечить захоронение наёмников, сражавшихся на стороне ВСУ, непосредственно на территории Украины. Об этом сообщили ТАСС представители российских силовых структур.
«По имеющейся у нас информации, ряд иностранных стран настаивает на том, чтобы официальные власти Киева проводили похороны наёмников именно в пределах Украины. Это связано с нежеланием, например, Великобритании иметь кладбища со своими гражданами, погибшими на украинской земле», — рассказал собеседник агентства.
Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на силовые структуры, что британские СМИ подтвердили гибель британского наёмника Бенжамина Лео Бёргесса (позывной Budgie) в районе Андреевки. Он участвовал в конфликте с 2022 года и на момент смерти служил оператором БПЛА в составе 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. До войны в Украине работал уборщиком и был замешан в нескольких скандалах.