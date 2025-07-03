«Единый, большой, красивый» законопроект Трампа прошёл обе палаты Конгресса

Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис затягивал голосование. Он выступал почти 9 часов, установив рекорд по продолжительности речи в нижней палате Конгресса.
Ранее закон прошёл через Сенат. Теперь президент США Дональд Трамп должен его подписать. Есть вероятность, что он подпишет закон до 4 июля — Дня независимости США.
Напомним, что этот законопроект стал предметом споров между Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском. Маск охарактеризовал инициативу как угрозу для экономики США и призвал «убить» её. По его мнению, США могут оказаться в долговом рабстве.