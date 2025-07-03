Путин сообщил Трампу о третьем раунде переговоров по Украине

Россия готова провести третий раунд переговоров с украинской стороной. Об этом в ходе прошедшего 3 июля телефонного разговора уведомил президент РФ Владимир Путин американского лидера Дональда Трампа, сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.
«Президент заявил, что мы готовы к продолжению переговорного процесса», — отметил он.
Очередной телефонный разговор лидеров РФ и США состоялся накануне Дня независимости, отмечаемый в Америке 4 июля. Путин поздравил Трампа с этим знаменательным днем.
Российский президент досрочно покинул форум АСИ, чтобы вовремя созвониться с американским коллегой. И отметил, что не хотел, чтобы та сторона обиделась.
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