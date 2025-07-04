Эксперт Суслов: Трамп не намерен совершать «резких движений» в отношении РФ

«Безусловно, очень важно, что президенты остаются в контакте, поддерживают постоянный контакт и очень часто общаются друг с другом, это дает основания полагать, что Соединенные Штаты принципиально не будут менять свою политику в отношении украинского конфликта и Трамп вряд ли будет совершать какие-то резкие телодвижения в отношении России, чего от него добиваются европейцы», — сказал он.
В то же время аналитик не исключил, что «в ходе этого разговора Трамп попытался попугать Путина перспективой принятия Конгрессом закона» о новых антироссийских санкциях. «Я не исключаю, что Трамп мог сказать о том, что если Россия не пойдет на прекращение огня или не смягчит те требования, которые она сформулировала в меморандуме, то Трамп может дать эту отмашку Конгрессу, и тогда он сможет принять после 4 июля данный законопроект», — пояснил он.
Эксперт подчеркнул, что «Россия не меняет свою позицию и не будет отказываться от тех принципов, которые сформулированы в этом меморандуме и о которых Владимир Путин говорил еще давно».
Ближневосточный вопрос
По мнению Суслова, Вашингтону очень важно поддерживать диалог с Россией по ситуации на Ближнем Востоке, в частности, в контексте обострения отношений между Ираном и Израилем. «Мы видим, что Иран даже после агрессии в свою сторону и после ударов по ядерным объектам не склонен вести переговоры в ближайшее время и тем более принимать американские условия по ядерной сделке, и Трамп оказался в своего рода тупике», — указал он.
С одной стороны, по словам аналитика, внутри США многие подталкивают Трампа к тому, чтобы возобновить удары по Ирану. С другой стороны, он этого делать не хочет, а Иран отказывается принимать американские условия по ядерной сделке и не соглашается отказываться от обогащения урана. «В этой связи как раз участие России в этом переговорном процессе может спасти ситуацию и может предложить какое-то решение, которое позволит Трампу и не начинать против Ирана новую войну, и в то же время сохранить лицо и добиться приемлемой новой сделки», — высказал мнение эксперт.
«Поддержание диалога с Путиным — это единственный способ вообще и двигаться вперед по урегулированию на Украине, и решать какие-то международные вопросы, и, разумеется, заниматься улучшением российско-американских отношений. По-другому просто не может быть. Если разговора двух президентов не будет, то вообще ничего не будет двигаться ни на украинском треке, особенно между Россией и США, ни в части урегулирования ситуации вокруг Ирана», — отметил Суслов.
Личные отношения лидеров
Эксперт также обратил внимание на теплые личные связи двух лидеров. «Обращу внимание на то, что завтра, 4 июля, День независимости [США], и Путин поздравил Трампа с этим главным праздником Соединенных Штатов. До этого телефонный разговор состоялся в день рождения Трампа. Это важные символические даты, которые говорят о том, что президенты действительно испытывают друг к другу симпатию», — сказал он.
Другим личным фактором, который мог сыграть роль во время последнего разговора, стало признание «фейком» данных о вмешательстве России в выборы США в 2016 году. Эксперт отметил, что рассекреченные данные были опубликованы новым главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом буквально накануне. «Теперь мы получили доказательства уже непосредственно от ЦРУ о том, что их предыдущие заявления о том, что Россия якобы вмешивалась, носили политизированный характер, были получены с нарушением аналитических процедур, под воздействием общественной атмосферы. И я думаю, что эта тема тоже звучала и это еще раз сблизило двух президентов», — заключил аналитик.