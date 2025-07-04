Эксперт Суслов: Трамп не намерен совершать «резких движений» в отношении РФ

С одной стороны, по словам аналитика, внутри США многие подталкивают Трампа к тому, чтобы возобновить удары по Ирану. С другой стороны, он этого делать не хочет, а Иран отказывается принимать американские условия по ядерной сделке и не соглашается отказываться от обогащения урана. «В этой связи как раз участие России в этом переговорном процессе может спасти ситуацию и может предложить какое-то решение, которое позволит Трампу и не начинать против Ирана новую войну, и в то же время сохранить лицо и добиться приемлемой новой сделки», — высказал мнение эксперт.