Новости СВО. Освобождены Меловое и Разино, переговоры Путина и Трампа, экс-депутат Верховной рады попала в плен, 4 июля

— Включат ли её в списки на обмен — это вопрос интересный, потому что она уже была в плену, было решение суда и была проведена миссия с обменом. Я не знаю, какое юридическое решение примет российская сторона — Следственный комитет, исходя из того, что это уже рецидив. Ведь когда принималось решение об амнистии и обмене, вероятно, предполагался прежде всего отказ от участия в боевых действиях, — рассказал Life.ru бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.