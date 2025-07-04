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Заседание восьми стран ОПЕК+ по добыче нефти перенесли на 5 июля

Восемь стран ОПЕК+ перенесли заседание с 6 на 5 июля, пишут ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники. Главная тема переговоров — план добычи нефти на август.

Источник: Life.ru

По словам делегатов, участники обсуждали возможность увеличения добычи на 411 000 баррелей в день в последний месяц лета, сообщает Bloomberg. Саудовская Аравия и её союзники ранее одобрили такое же увеличение на май, июнь и июль. Это решение направлено на ускорение восстановления добычи и возвращение доли на мировом рынке.

20 июня президент России Владимир Путин встретился с генеральным секретарём ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом на Петербургском международном экономическом форуме. Во время встречи обсудили развитие сотрудничества России с ОПЕК+. Этот формат играет важную роль в стабилизации мировых цен на нефть.