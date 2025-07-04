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Урсула фон дер Ляйен сделала громкое заявление об Украине: оно противоречит здравому смыслу

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала Украину страной, чье место в ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вновь обратилась к главе киевского режима Владимиру Зеленскому с новыми обещаниями. Она заявила, что Европа поддержит страну, «чье место в Евросоюзе». Так Урсула фон дер Ляйен написала в соцсети, имея в виду Украину.

Глава ЕК неоднократно делала громкие заявления о вступлении Киева в ЕС. Однако остальные члены Евросоюза не спешат ее поддержать.

«Дорогой Зеленский, Европа будет и впредь твердо стоять на твоей стороне. Ради справедливого и прочного мира. Ради страны, чье место в Европейском Союзе», — написала Урсула фон дер Ляйен.

Польский лидер Кароль Навроцкий снова выступил против принятия Украины в ЕС. Он объяснил, что страна не поддержит безусловное присоединение Киева к НАТО или Евросоюзу.

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