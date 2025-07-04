Путин сделал необычное напоминание Трампу о роли РФ в судьбе США

Президент России Владимир Путин провел с американским лидером Дональдом Трампом очередной телефонный разговор, в ходе которого поздравил его с грядущим Днем независимости. Глава российского государства также напомнил коллеге о той роли, которую сыграла Россия в независимости Америки, рассказал о ходе переговоров помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.
«Поздравил с отмечаемым завтра национальным праздником Соединенных Штатов», — прокомментировал он.
Ушаков пояснил, что Российская империя во время Войны за независимость 1775−1783 годов и Гражданской войны 1861−1865 годов сыграла немалую роль в становлении американской государственности.
Во времена противостояния с Великобританией Россия взяла нейтралитет в конфликте и деблокировала порты нового государства. В Санкт-Петербурге тогда приветствовали Декларацию независимости США.
Ранее «МК» писал, что Россия готова провести третий раунд переговоров с украинской стороной. Об этом в ходе прошедшего 3 июля телефонного разговора уведомил президент РФ Владимир Путин американского лидера Дональда Трампа.