Путин сделал необычное напоминание Трампу о роли РФ в судьбе США

Президент России Владимир Путин провел с американским лидером Дональдом Трампом очередной телефонный разговор, в ходе которого поздравил его с грядущим Днем независимости. Глава российского государства также напомнил коллеге о той роли, которую сыграла Россия в независимости Америки, рассказал о ходе переговоров помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.