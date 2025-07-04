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Слуцкий: Разговор Путина и Трампа укрепляет дипломатические связи России и США

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал недавний телефонный разговор между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Он отметил, что эта беседа свидетельствует, что страны работают над восстановлением отношений.

Источник: Life.ru

Слуцкий сообщил, что президенты общались больше часа и обсуждали важные темы. По его словам, Путин чётко изложил позицию России по украинскому конфликту и подчеркнул необходимость решать основные проблемы безопасности.

Депутат также отметил, что разговоры президентов касались ситуации на Ближнем Востоке и в Сирии, а также совместных проектов в области энергетики и космоса. Они обсуждали обмен фильмами для продвижения общих ценностей. Это говорит о том, что в их общении сохраняется уважительный тон.

Однако Слуцкий подчеркнул, что восстановление полноценного диалога между Россией и США требует времени и усилий.

Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели часовую телефонную беседу 3 июля, уже шестую с начала второго срока Трампа. Путин подтвердил, что Москва продолжит реализацию целей специальной военной операции, акцентировав важность устранения коренных причин кризиса на Украине.

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