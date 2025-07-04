Слуцкий: Разговор Путина и Трампа укрепляет дипломатические связи России и США

Депутат также отметил, что разговоры президентов касались ситуации на Ближнем Востоке и в Сирии, а также совместных проектов в области энергетики и космоса. Они обсуждали обмен фильмами для продвижения общих ценностей. Это говорит о том, что в их общении сохраняется уважительный тон.