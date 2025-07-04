Трамп заявил, что недоволен ситуацией вокруг Украины

«…Мы обсудили множество вещей, включая Иран. Мы также поговорили о конфликте на Украине, я недоволен», — сказал Трамп журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что телефонный разговор лидеров России и США длился почти час. Президенты обсудили, в частности, вопрос урегулирования на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке. Кроме того, господин Путин и господин Трамп затронули тему возможности обмена фильмами, продвигающими.
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