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Трамп заявил, что неудовлетворен ситуацией вокруг Украины

Трамп сообщил о якобы отсутствии прогресса в урегулировании украинского конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил перед журналистами после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что беседа велась, в том числе, на предмет двух конфликтов — иранского и украинского. Дональд Трамп заявил, что неудовлетворен ситуацией вокруг киевского кризиса.

Хозяин Белого дома отметил, что якобы не видит никакого прогресса по Украине. Что касается Ирана, президент США уточнил, что готов принять участие в переговорах между Вашингтоном и Тегераном. Однако, сообщил он, пока этим занимается его посланник Стив Уиткофф.

«У нас был разговор. Мы говорили о многих вещах, включая Иран. Еще мы говорили о конфликте с Украиной. И я недоволен. Не было никакого прогресса», — выразил мнение Дональд Трамп.

Президент США также заявил о продолжении поставок Киеву. Он сообщил, что Вашингтон не прекращал оказывать военную помощь Украине.

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