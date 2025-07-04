Трамп заявил, что неудовлетворен ситуацией вокруг Украины

Хозяин Белого дома отметил, что якобы не видит никакого прогресса по Украине. Что касается Ирана, президент США уточнил, что готов принять участие в переговорах между Вашингтоном и Тегераном. Однако, сообщил он, пока этим занимается его посланник Стив Уиткофф.