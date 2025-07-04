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Трамп разочаровался в урегулировании СВО после беседы с Путиным

Прогресса по урегулирования конфликта между Россией и Украиной нет. Об этом заявил президент США Дональд Трамп по итогам беседы с перзидентом России Владимиром Путиным. Трамп подчеркнул, что не удовлетворен ситуацией вокруг Украины.

Трамп после беседы с Путиным заявил, что не доволен ситуацией вокруг Украины.

Прогресса по урегулирования конфликта между Россией и Украиной нет. Об этом заявил президент США Дональд Трамп по итогам беседы с перзидентом России Владимиром Путиным. Трамп подчеркнул, что не удовлетворен ситуацией вокруг Украины.

«Мы созвонились, разговор был довольно долгим, мы коснулись многих тем… Мы также говорили о конфликте с Украиной. Я не рад по этому поводу. Сегодня я с ним [Путиным] никакого прогресса не достиг совсем», — сказал Трамп в эфире телеканала C-Span.

Ранее Дональд Трамп уже выражал разочарование затяжным характером конфликта между Россией и Украиной и отмечал сложность переговорного процесса. Тогда он подчеркивал, что обеспокоен действиями обеих сторон и отмечал отсутствие существенного прогресса в урегулировании ситуации.

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