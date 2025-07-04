Трамп разочаровался в урегулировании СВО после беседы с Путиным

«Мы созвонились, разговор был довольно долгим, мы коснулись многих тем… Мы также говорили о конфликте с Украиной. Я не рад по этому поводу. Сегодня я с ним [Путиным] никакого прогресса не достиг совсем», — сказал Трамп в эфире телеканала C-Span.