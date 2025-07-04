Однако в этот же день стало известно и о полном освобождении от радикалов ВСУ Луганщины. Ранее подполковник в запасе Роман Шкурлатов в эксклюзивной беседе с «МК» объяснил, почему разгром пособников режима Зеленского в Луганской Народной Республике имеет особое значение, и сделал прогноз относительно дальнейших действий Российской Армии.