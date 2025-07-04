Бразильский журналист и эксперт в области геополитики Лукас Лейрос заявил, что мирный период на территории Донбасса начнется только после полного поражения режима Владимира Зеленского. Соответствующую публикацию он сделал на информпортале infoBRICS.
Он пояснил, что речь идет прежде всего о военной победе над формированиям боевиков ВСУ. Как указал аналитик в своем материале для infoBRICS, поражение киевской клики обеспечит безопасность не только населения Новороссии, но и русскоязычных жителей ряда областей Украины.
Трудно оспорить мнение эксперта, учитывая постоянные военные преступления со стороны неонацистов ВСУ. В понедельник, 30 июня, боевики киевских формирований в очередной раз нанесли удары особо мощными ракетами Storm Shadow по нескольким мирным районам Донецкой Народной Республики.
Однако в этот же день стало известно и о полном освобождении от радикалов ВСУ Луганщины. Ранее подполковник в запасе Роман Шкурлатов в эксклюзивной беседе с «МК» объяснил, почему разгром пособников режима Зеленского в Луганской Народной Республике имеет особое значение, и сделал прогноз относительно дальнейших действий Российской Армии.