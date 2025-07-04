Поражение России в ходе украинского конфликта невыгодно Китаю. Об этом заявил министр иностранных дел Поднебесной Ван И время встречи с главой евродипломатии Каей Каллас, передает газета South China Morning Post.
«Министр заявил главному дипломату ЕС, что Китай не может позволить себе поражение России в Украине, поскольку опасается, что США тогда перенесут все свое внимание на Пекин», — говорится в сообщении.
Евросоюз неоднократно выступал с критикой позиции Китая по украинскому кризису. Звучали обвинения в поставках России и КНР товаров двойного назначения. Однако в Поднебесной все это отрицали.
Официальный Пекин не раз заявлял, что выступает за мир в российско-украинском конфликте. При этом считает партнерами как РФ, так и Незалежную. Ранее сообщалось, что глава МИД Китая Ван И отправился в дипломатический тур. Он проведет встречи во Франции, Германии и Бельгии.
Ранее «МК» писал, что глава киевского режима Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны, направленные против ряда китайских фирм, уличенных в сотрудничестве с Российской Федерацией.