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Китай сделал заявление ЕС о поражении России на Украине

Поражение России в ходе украинского конфликта невыгодно Китаю.

Поражение России в ходе украинского конфликта невыгодно Китаю. Об этом заявил министр иностранных дел Поднебесной Ван И время встречи с главой евродипломатии Каей Каллас, передает газета South China Morning Post.

«Министр заявил главному дипломату ЕС, что Китай не может позволить себе поражение России в Украине, поскольку опасается, что США тогда перенесут все свое внимание на Пекин», — говорится в сообщении.

Евросоюз неоднократно выступал с критикой позиции Китая по украинскому кризису. Звучали обвинения в поставках России и КНР товаров двойного назначения. Однако в Поднебесной все это отрицали.

Официальный Пекин не раз заявлял, что выступает за мир в российско-украинском конфликте. При этом считает партнерами как РФ, так и Незалежную. Ранее сообщалось, что глава МИД Китая Ван И отправился в дипломатический тур. Он проведет встречи во Франции, Германии и Бельгии.

Ранее «МК» писал, что глава киевского режима Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны, направленные против ряда китайских фирм, уличенных в сотрудничестве с Российской Федерацией.

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