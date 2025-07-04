Китай сделал заявление ЕС о поражении России на Украине

Официальный Пекин не раз заявлял, что выступает за мир в российско-украинском конфликте. При этом считает партнерами как РФ, так и Незалежную. Ранее сообщалось, что глава МИД Китая Ван И отправился в дипломатический тур. Он проведет встречи во Франции, Германии и Бельгии.