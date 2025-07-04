Трамп выразил недовольство ситуацией вокруг Украины после беседы с Путиным

«У нас состоялся разговор. Во время этой довольно длительной беседы мы обсудили множество вопросов, включая Иран. Мы также поговорили о конфликте на Украине, и я недоволен», — сказал Трамп.
Американский лидер указал на отсутствие значительных изменений в разрешении украинского кризиса. Он также заверил, что США продолжают поставлять оружие Украине, и будут делать это в дальнейшем.
Ранее Life.ru писал, что 3 июля Владимир Путин провёл уже шестой телефонный разговор с Трампом с начала второго срока американского президента. По словам помощника российского лидера, Путин заявил Трампу, что Москва не отступится от своих целей на Украине.