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Трамп выразил недовольство ситуацией вокруг Украины после беседы с Путиным

Президент США Дональд Трамп по итогам разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что недоволен текущей ситуацией вокруг Украины. В ходе общения с журналистами на военной базе Эндрюс он отметил, что не видит прогресса в урегулировании конфликта.

Источник: Life.ru

«У нас состоялся разговор. Во время этой довольно длительной беседы мы обсудили множество вопросов, включая Иран. Мы также поговорили о конфликте на Украине, и я недоволен», — сказал Трамп.

Американский лидер указал на отсутствие значительных изменений в разрешении украинского кризиса. Он также заверил, что США продолжают поставлять оружие Украине, и будут делать это в дальнейшем.

Ранее Life.ru писал, что 3 июля Владимир Путин провёл уже шестой телефонный разговор с Трампом с начала второго срока американского президента. По словам помощника российского лидера, Путин заявил Трампу, что Москва не отступится от своих целей на Украине.

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