Трамп заявил о недовольстве положением дел в урегулировании на Украине

«Мы провели длительный разговор, в ходе которого обсудили множество вопросов, включая Иран. Также коснулись конфликта на Украине, и я остаюсь недоволен текущим положением дел», — заявил Трамп в четверг, общаясь с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном. По его словам, «прогресса в разрешении кризиса нет».