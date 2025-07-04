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Трамп заявил о недовольстве положением дел в урегулировании на Украине

Президент США Дональд Трамп, подводя итоги разговора с российским президентом Владимиром Путиным, выразил неудовлетворённость ситуацией вокруг Украины и отметил отсутствие прогресса.

Президент США Дональд Трамп, подводя итоги разговора с российским президентом Владимиром Путиным, выразил неудовлетворённость ситуацией вокруг Украины и отметил отсутствие прогресса.

«Мы провели длительный разговор, в ходе которого обсудили множество вопросов, включая Иран. Также коснулись конфликта на Украине, и я остаюсь недоволен текущим положением дел», — заявил Трамп в четверг, общаясь с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном. По его словам, «прогресса в разрешении кризиса нет».

Российский президент Владимир Путин заявил Трампу, что Россия не отступится от своих целей в украинском конфликте.

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