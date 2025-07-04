Трамп заявил, что не увидел прогресса после переговоров с Путиным об Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным 3 июля не добился никакого прогресса по Украине. Об этом написало агентство AFP.
— Я недоволен. Я не добился никакого прогресса, — заявил он, передает РБК.
Это был шестой телефонный разговор президентов после возвращения Трампа в Белый дом.
Владимир Путин сообщил Дональду Трампу в ходе прошедшего телефонного разговора, что РФ продолжает искать переговорное решение украинского конфликта. Об этом 3 июля рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.
По его словам, диалог двух президентов длился около часа. Во время беседы Трамп поставил вопрос о скорейшем прекращении боевых действий на Украине, а Путин в свою очередь рассказал ему о процессе реализации стамбульских договоренностей с Киевом.
27 июня глава РФ отметил, что Трамп искренне намерен завершить военный конфликт на Украине. Он подчеркнул, что впервые за долгое время отношения между Россией и Америкой начинают налаживаться. Также Путин указал на готовность Москвы провести третий раунд переговоров с Киевом.