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Трамп заявил, что не увидел прогресса после переговоров с Путиным об Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным 3 июля не добился никакого прогресса по Украине. Об этом написало агентство AFP.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным 3 июля не добился никакого прогресса по Украине. Об этом написало агентство AFP.

— Я недоволен. Я не добился никакого прогресса, — заявил он, передает РБК.

Это был шестой телефонный разговор президентов после возвращения Трампа в Белый дом.

Владимир Путин сообщил Дональду Трампу в ходе прошедшего телефонного разговора, что РФ продолжает искать переговорное решение украинского конфликта. Об этом 3 июля рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, диалог двух президентов длился около часа. Во время беседы Трамп поставил вопрос о скорейшем прекращении боевых действий на Украине, а Путин в свою очередь рассказал ему о процессе реализации стамбульских договоренностей с Киевом.

27 июня глава РФ отметил, что Трамп искренне намерен завершить военный конфликт на Украине. Он подчеркнул, что впервые за долгое время отношения между Россией и Америкой начинают налаживаться. Также Путин указал на готовность Москвы провести третий раунд переговоров с Киевом.

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