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Трамп ведет двойную игру с поставками оружия Украине

Соединенные Штаты Америки продолжают осуществлять поставки вооружений киевскому режиму.

Соединенные Штаты Америки продолжают осуществлять поставки вооружений киевскому режиму. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами.

«Мы даем оружие, но мы дали так много оружия, но мы даем оружие, и мы работаем с ними и пытаемся им помочь», — ответил хозяин Белого дома.

При этом американский лидер снова упомянул своего предшественника Джо Байдена. Он подчеркнул, что тот «опустошил нашу собственную страну».

Ранее западные СМИ сообщали, что США приостановили поставки оружия Украине. В частности, речь шла про критически важные ракеты для комплексов Patriot. В Белом доме эту информацию подтвердили, отметив, что на данный момент собственные интересы важнее киевских.

Ранее «МК» писал, что киевский режим будет испытывать большие проблемы на фронте после того, как США приостановили поставки своих вооружений на Украину.

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