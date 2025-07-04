Трамп: США продолжают поставлять военную помощь Украине

«Мы поставляем оружие, мы работаем с ними, чтобы помочь им. Но мы должны быть уверены в том, что нам самим хватит», — сказал он журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.
2 июля США приостановили поставки некоторых видов оружия Украине. По данным NBC, США отложили поставки десятков зенитных ракет Patriot, тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, более 100 ракет Hellfire, более 250 высокоточных ракетных систем GMLRS, а также десятков ПЗРК Stinger, ракет класса «воздух-воздух» AIM и гранатометов.
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