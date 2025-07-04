Украине снова не нашлось места за столом переговоров

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в очередной раз доказал, что Украине нет места на переговорах по урегулированию конфликта. Об этом заявил в своем телеграм-канале находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.