Украине снова не нашлось места за столом переговоров

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в очередной раз доказал, что Украине нет места на переговорах по урегулированию конфликта. Об этом заявил в своем телеграм-канале находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
«Это означает, что переговоры о завершении войны идут между Москвой и Вашингтоном, а Киеву выставляют условия», — считает парламентарий.
Депутат уверен, что в самое ближайшее время главе киевского режима Владимиру Зеленскому Трамп выдвинет ряд требований, которые придется выполнять. Дубинский считает, что это обсуждалось в ходе разговора Путина и Трампа.
При этом он отметил, что на Украине происходит настоящая трагедия. «Из-за тупости и “отваги” одного, жаждущего вечной власти и денег, гибнут люди», резюмировал Дубинский.
Ранее «МК» писал, что Россия готова провести третий раунд переговоров с украинской стороной. Об этом в ходе прошедшего 3 июля телефонного разговора уведомил президент РФ Владимир Путин американского лидера Дональда Трампа.