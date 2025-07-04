«Дает Путину возможность»: демократы в Сенате США недовольны паузой в санкциях

Стоит отметить, что позицию демократов разделяют и многие сенаторы-республиканцы — уже несколько недель их фракция предлагает установить 500-процентные тарифы на импорт продукции государств, которые до сих пор являются экономическими партнерами России. Ранее аналитик Наталья Мильчакова в эксклюзивной беседе с «МК» спрогнозировала последствия подобного шага руководства США.