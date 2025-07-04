«Дает Путину возможность»: демократы в Сенате США недовольны паузой в санкциях

Члены американского Сената, представляющие интересы Демократической партии, проводят расследование в связи с отказом Администрации Соединенных Штатов вводить дополнительные антироссийские санкции. Подробности приводят РИА Новости со ссылкой на заявление сенаторов.
«Если не обновлять контрольные списки и не использовать доступные инструменты, это ослабляет давление на Россию и дает Путину возможность продолжать конфликт», — выразили свое мнение представители верхней палаты Конгресса США.
Как указали на РИА Новости, профильную комиссию возглавили демократы Джин Шахин, Крис Кунс и Элизабет Уоррен.
По словам сенаторов, они ранее предложили Президенту Дональду Трампу усилить контроль за путями поставок американской продукции на российский рынок, а также ужесточить давление на оборонно-промышленный комплекс РФ.
Представители верхней палаты Конгресса добавили, что Администрация США не утверждала новых пакетов рестрикций не менее 5 месяцев.
Стоит отметить, что позицию демократов разделяют и многие сенаторы-республиканцы — уже несколько недель их фракция предлагает установить 500-процентные тарифы на импорт продукции государств, которые до сих пор являются экономическими партнерами России. Ранее аналитик Наталья Мильчакова в эксклюзивной беседе с «МК» спрогнозировала последствия подобного шага руководства США.