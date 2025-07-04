Главу крупного муниципалитета в Приморье заподозрили в сокрытии судимости — он отрицает

Не дожидаясь ответа из органов, депутаты публично опросили об этих обстоятельствах главу на заседании Думы Надеждинского района 30 июня во время его отчета. Видео с заседания разошлось по соцсетям и мессенжерам. Депутат от ЛДПР Кирилл Тихонов на нем заявил, что «в сети Интернет пишут, что глава был судим», и, по его мнению, «это подрывает и дискредитирует власть». Он спросил, так ли это.