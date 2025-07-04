Главу крупного муниципалитета в Приморье заподозрили в сокрытии судимости — он отрицает

Прошлое главы Надеждинского района Приморья, недавно преобразованного в муниципальный округ, стало предметом бурной дискуссии в местной думе. Группа депутатов от ЛДПР и КПРФ заподозрила главу территории Максима Якимова в сокрытии сведений о наличии судимости за кражу при выдвижении своей кандидатуры на занимаемый им сейчас пост. Политические деятели обратились по этому поводу в прокуратуру и следком. Руководитель района отрицает, что был судим, а наличие соответствующей записи на сайте ЦИК РФ считает ошибкой, сообщает ИА PrimaMedia.
Поводом для обращения местных оппозиционеров в компетентные органы стало упоминание о наличии судимости нынешнего главы Максима Якимова на сайте Центризбиркома РФ и его отсутствие при последующем участии в мэрском конкурсе.
В 2015 году господин Якимов, будучи индивидуальным предпринимателем, баллотировался от «Единой России» в депутаты муниципального комитета Тавричанского поселения Надеждинского района. В графе со сведениями о судимости указано, что у него «имелась судимость п. “в, г” ч. 2 ст. 158 УК РФ “Кража”». Это кража, совершенная из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем. Есть на сайте ЦИК и дата погашения судимости: погашена
Примечательно, что до голосования он на тех выборах не дошел — выбыл после регистрации кандидатом.
В 2018 году Максиму Якимову удалось пройти в Думу Надеждинского района — на этот раз он баллотировался в порядке самовыдвижения. После избрания Якимов вошел во фракцию «Единая Россия» и стал спикером представительного органа. Однако на этих выборах в графе о наличии судимости, согласно данным ГАС «Выборы», уже стоял прочерк.
В следующую карьерную итерацию ему также предстояло указать сведения о наличии или отсутствии судимости. В 2023 году он перебрался в кресло главы района, пустовавшее целый год после перемещения Рустяма Абушаева на аналогичную должность в Большой Камень. По словам депутата Думы Надеждинского района Олега Григорьева, участвовавшего в работе комиссии и принимавшего документы, предоставленная Якимовым справка «была чиста».
Спустя два года его руководства районом местные политические деятели обнаружили данные несоответствия и заподозрили главу в подлоге. ИА PrimaMedia ознакомилось с копией жалобы от 18 июня на имя прокурора Приморья Сергея Столярова, а также заявления от 26 июня, адресованного руководителю регионального СУ СК Эдуарду Трубчику.
В жалобе заявитель, член ТИК Надеждинского района с правом решающего голоса от ЛДПР Олег Долгополов напоминает о необходимости кандидатов указывать сведения о наличии судимости, об ответственности за сокрытие данных о ней, просит провести прокурорскую проверку и привлечь виновных лиц к ответственности. В заявлении в СУ СК он же просит провести проверку по факту возможной подделки документов главой Надеждинского района Максимом Якимовым.
Не дожидаясь ответа из органов, депутаты публично опросили об этих обстоятельствах главу на заседании Думы Надеждинского района 30 июня во время его отчета. Видео с заседания разошлось по соцсетям и мессенжерам. Депутат от ЛДПР Кирилл Тихонов на нем заявил, что «в сети Интернет пишут, что глава был судим», и, по его мнению, «это подрывает и дискредитирует власть». Он спросил, так ли это.
«Нет, я не был судим. Могу предоставить все документы», — отреагировал на это Максим Якимов.
В свою очередь, депутат от КПРФ Олег Григорьев на заседании заявил, что на официальном сайте ЦИК есть такая запись.
«Какой сайт? Вы за какой это год посмотрите, — отреагировал глава. — Я вам решение суда, копию могу дать. Понятно вам всем? Вы мне тут этот бред вообще не несите».
По его словам, это «Сысоев там “подзамутил” весь этот момент» (лексика руководителя района сохранена — прим. ред.). Глава пообещал, что покажет депутатам протокол суда. На момент выхода публикации поднявшие вопрос народные избранники еще не получили от главы обещанные им документы.
Отметим, что председателем ТИКа Надеждинского района на тот момент был Сергей Сысоев (2011−2021), политолог-юрист, полуфиналист конкурса «Лидеры России» сезона 2017−2018. В беседе с ИА PrimaMedia экс-глава ТИК отверг сомнения главы в отношении работы комиссии и сообщил, что ТИК публиковала данные о кандидате, содержащиеся в справках, полученных из Информационно-аналитического центра МВД РФ.
«Мы делаем запросы. В 2015 году запросили — пришли данные, что есть судимость. А (на следующих выборах — прим. ред.) потом, что нет», — сказал Сергей Сысоев.
ИА PrimaMedia обратилось с запросом в УМВД.
Опрошенные агентством электоральные юристы указывают, что справка о судимости, выдаваемая МВД, содержит информацию о наличии или отсутствии судимости у гражданина, а также о фактах уголовного преследования или его прекращении.
По действующему избирательному законодательству, кандидат при регистрации обязан сообщать о факте своей судимости. Непредоставление или сокрытие информации о судимости погашенной или снятой является основанием для его снятия с выборов.
Информация о судимости вносится в систему ГАС «Выборы», отображается в карточке кандидата на сайте избиркома, а также указывается на информационных стендах с данными о кандидатах в помещении комиссий.
Согласно разъяснениям Конституционного суда РФ, кандидат обязан указывать свою судимость даже если его дело было закрыто по амнистии. Кандидат вправе не предоставлять данные только в случае декриминализации статьи, по которой он был осужден.