Ван И дал понять Каллас, что Китаю невыгодно поражение России на Украине

Министр иностранных дел КНР Ван И в ходе переговоров с главой дипломатии ЕС Кайей Каллас дал понять, что Китаю невыгодно поражение России в украинском конфликте. По данным South China Morning Post, Пекин опасается, что в случае ослабления Москвы США могут перенести фокус своего внимания на Китай.