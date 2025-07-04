Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в условиях сокращения поставок вооружений со стороны Соединенных Штатов страны европейского региона не смогут удовлетворить запросы боевиков ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на состоявшийся в Дании брифинг нелегитимного политика.