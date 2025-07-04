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«Европа не может»: Зеленский признал полную зависимость Киева от помощи США

Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в условиях сокращения поставок вооружений со стороны Соединенных Штатов страны европейского региона не смогут удовлетворить запросы боевиков ВСУ.

Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в условиях сокращения поставок вооружений со стороны Соединенных Штатов страны европейского региона не смогут удовлетворить запросы боевиков ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на состоявшийся в Дании брифинг нелегитимного политика.

«Мы рассчитываем на продолжение американской поддержки, потому что есть определенные позиции, которые, к сожалению, Европа не может предоставить», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Как указали в ТАСС, особый акцент главарь киевской клики сделал на необходимости поставок боеприпасов для зенитных ракетных комплексов Patriot.

Также Владимир Зеленский добавил, что рассчитывает обсудить эту проблему с Президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в ходе возможного телефонного разговора.

Сокращение поставок средств ведения боя для радикалов ВСУ со стороны американской Администрации продолжается уже несколько дней. Согласно заявлению Пентагона, это связано с резким опустошением арсеналов Армии США.

В свою очередь, желаемые Владимиром Зеленским ЗРК Patriot и ранее отправлялись киевскому режиму лишь единичными экземплярами. По данным некоторых экспертов, у США уже осталось лишь 14 пусковых установок этого комплекса.

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