Трамп: США поставляют оружие Украине, но должны быть уверены, что хватит самим

Это был шестой телефонный разговор президентов США и РФ после возвращения Трампа в Белый дом. До этого они дважды общались в июне — 4-го (после последнего раунда переговоров Украины и России в Стамбуле) и 14-го (после начала войны Израиля и Ирана).