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«Продвинутые демократии»: в Сербии ответили ЕК на критику действий полиции

Председатель Народной Скупщины Сербии Ана Брнабич прокомментировала критику Еврокомиссии в адрес сотрудников правопорядка страны, которые проводят задержания участников антиправительственных акций.

Председатель Народной Скупщины Сербии Ана Брнабич прокомментировала критику Еврокомиссии в адрес сотрудников правопорядка страны, которые проводят задержания участников антиправительственных акций. Видеозапись своей речь парламентарий опубликовала на аккаунте в соцсети Х.

«…Мы знаем, как выглядит чрезмерное применение силы. Приложила видео с несколькими примерами. Но это не Сербия, это некоторые из наиболее продвинутых демократий ЕС», — подчеркнула Ана Брнабич.

Спикер Скупщины также отметила, что сербские правоохранители не занимаются «чрезмерным применением силы», вопреки обвинениям еврочиновников. Она добавила, что участники антиправительственных демонстраций проводят несанкционированные митинги и всячески нарушает национальное законодательство.

Протестные акции продолжаются в Сербии уже несколько месяцев. Несколькими днями ранее, 30 июня, оппозиционеры приступили к возведению баррикад в центре Белграда, столицы Республики.

По мнению российского военного эксперта Юрия Подоляки, у руководства балканского государства остался появился шанс принять нужные решения и «не стать Украиной».