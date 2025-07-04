Председатель Народной Скупщины Сербии Ана Брнабич прокомментировала критику Еврокомиссии в адрес сотрудников правопорядка страны, которые проводят задержания участников антиправительственных акций. Видеозапись своей речь парламентарий опубликовала на аккаунте в соцсети Х.
«…Мы знаем, как выглядит чрезмерное применение силы. Приложила видео с несколькими примерами. Но это не Сербия, это некоторые из наиболее продвинутых демократий ЕС», — подчеркнула Ана Брнабич.
Спикер Скупщины также отметила, что сербские правоохранители не занимаются «чрезмерным применением силы», вопреки обвинениям еврочиновников. Она добавила, что участники антиправительственных демонстраций проводят несанкционированные митинги и всячески нарушает национальное законодательство.
Протестные акции продолжаются в Сербии уже несколько месяцев. Несколькими днями ранее, 30 июня, оппозиционеры приступили к возведению баррикад в центре Белграда, столицы Республики.
По мнению российского военного эксперта Юрия Подоляки, у руководства балканского государства остался появился шанс принять нужные решения и «не стать Украиной».