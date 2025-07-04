Литва лишила россиянина временного вида на жительство за поездки на родину

Согласно новому закону, россияне могут потерять разрешение на временное проживание, если они выезжают в Россию или Белоруссию более одного раза за три месяца. В результате проверки причин частых выездов был выявлен первый случай, не подпадающий под исключения, что и стало основанием для аннулирования визы.
Согласно принятым в стране мерам, гражданам РФ и Белоруссии разрешается только одна поездка каждые три месяца, а белорусам и вовсе запрещено подавать заявления на литовскую визу.
Ранее Lfie.ru писал, что в Литве хотят заменить «проблемных» русских работников филиппинцами. Глава Минобороны республики заявила, что филиппинцы «трудолюбивы» и, в отличие от выходцев из России, имеют «прозападные» взгляды.