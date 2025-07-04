Литва лишила россиянина временного вида на жительство за поездки на родину

Согласно новому закону, россияне могут потерять разрешение на временное проживание, если они выезжают в Россию или Белоруссию более одного раза за три месяца. В результате проверки причин частых выездов был выявлен первый случай, не подпадающий под исключения, что и стало основанием для аннулирования визы.