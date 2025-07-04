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Дроны ударили по киевскому аэропорту

Киев подвергся атакам с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Киев подвергся атакам с использованием беспилотных летательных аппаратов. В частности, был атакован аэропорт столицы Украины, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

«Огромный рой ударных дронов атакует Киев и аэропорт “Жуляны” (разговорное название киевского аэропорта)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории аэропорта расположен позиционный район зенитно-ракетных комплексов Patriot. По данным RusVesna, в город продолжают поступать дроны.

Ранее сообщалось о массовой атаке на Киев,