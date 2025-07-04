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Берлин хочет помочь Киеву, тайно купив у США два комплекса Patriot

Германия стремится помочь Украине в укреплении её обороноспособности, планируя «тайную сделку» с США для получения дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot. Как сообщает издание Bild, речь идёт о поставке двух новых комплексов, которые добавятся к уже имеющимся четырём.

Источник: Life.ru

По информации источников издания, Германия готова профинансировать не только саму поставку систем, но и ракеты для них. Соответствующий запрос Берлин направил в Вашингтон несколько недель назад, однако существует риск, что американская сторона отклонит заявку.

На этой неделе стало известно о приостановке американских поставок оружия Украине. В Белом доме связали это решение с проверкой запасов вооружений в США и опасениями по поводу их сокращения. В Госдепартаменте отметили, что поставки не полностью остановлены, а касаются лишь «одного аспекта». Комментируя ситуацию, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что действия США служат чётким сигналом для ЕС о необходимости усиления поддержки Украины.

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