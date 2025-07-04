Берлин хочет помочь Киеву, тайно купив у США два комплекса Patriot

На этой неделе стало известно о приостановке американских поставок оружия Украине. В Белом доме связали это решение с проверкой запасов вооружений в США и опасениями по поводу их сокращения. В Госдепартаменте отметили, что поставки не полностью остановлены, а касаются лишь «одного аспекта». Комментируя ситуацию, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что действия США служат чётким сигналом для ЕС о необходимости усиления поддержки Украины.