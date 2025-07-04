В Кремле рассказали о необычной детали завершения переговоров Путина и Трампа

Юрий Ушаков, помощник Президента России, прокомментировал завершение телефонных переговоров Владимира Путина и лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа. Деталями он поделился с представителями СМИ.
«Я знаю, что последними положили трубку переводчики», — привели его слова на РИА Новости.
Также ранее Юрий Ушаков сообщил, что в ходе беседы 3 июля Владимир Путин напомнил Дональду Трампу о принципиальной позиции России в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Раскрывая эту тему в рамках переговоров, российский лидер выразил желание завершить кризис дипломатическим путем.
В украинской Верховной Раде также уже прокомментировали состоявшийся разговор. По мнению оппозиции, очередная телефонная беседа двух Президентов должна дать понять главарю киевского режима Владимиру Зеленскому, что процесс мирного урегулирования идет без его участия.