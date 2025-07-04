В Раде Зеленского назвали идиотом из-за гибели украинцев

Дубинский считает, что других объяснений, почему Зеленский отказывается признавать катастрофическую ситуацию на фронте, нет. По его вине Украина каждый день теряет граждан и территорию. И назвал происходящее высокой ценой, которую платят жители Незалежной «за одного идиота у власти и его подельников».