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В Раде Зеленского назвали идиотом из-за гибели украинцев

Киевские власти делают все, чтобы максимально саботировать переговоры с российской стороны.

Киевские власти делают все, чтобы максимально саботировать переговоры с российской стороны. Об этом в своем телеграм-канале написал находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат верховной Рады Александр Дубинский.

«Вхождение войск РФ в Днепропетровскую область — иллюстрация недееспособности режима Зеленского. Они затягивают переговоры с РФ о прекращении огня в надежде на чудо, либо — это я вам говорю постоянно — потому что осуществляют операцию по сдаче Украины», — отметил парламентарий.

Дубинский считает, что других объяснений, почему Зеленский отказывается признавать катастрофическую ситуацию на фронте, нет. По его вине Украина каждый день теряет граждан и территорию. И назвал происходящее высокой ценой, которую платят жители Незалежной «за одного идиота у власти и его подельников».

Депутат также уверен, что состоявшийся накануне телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа наглядно говорит о том, что судьбу Украины решают Москва и Вашингтон, а Зеленскому придется выполнять требования.

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