Беглый солдат ВСУ 20 дней шёл пешком, чтобы сдаться в плен российским войскам

Его забрали в армию прямо с улицы — сотрудники ТЦК в Днепропетровской области просто остановили его и отправили служить. После того как он получил ранение под Красноармейском, Постоенко решил бежать. Сейчас солдат вступил в отряд имени Мартына Пушкаря, где служат такие же, как он — бывшие украинские военные, перешедшие на нашу сторону.
Ранее другой сдавшийся в плен украинский солдат рассказывал, что в их части люди умирали не только от ранений, но и от жестокого обращения командиров. Медицинской помощи почти не было, а тех, кто не мог выполнять приказы из-за плохого здоровья, просто забивали до смерти.