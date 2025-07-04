Беглый солдат ВСУ 20 дней шёл пешком, чтобы сдаться в плен российским войскам

Ранее другой сдавшийся в плен украинский солдат рассказывал, что в их части люди умирали не только от ранений, но и от жестокого обращения командиров. Медицинской помощи почти не было, а тех, кто не мог выполнять приказы из-за плохого здоровья, просто забивали до смерти.