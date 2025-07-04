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Беглый солдат ВСУ 20 дней шёл пешком, чтобы сдаться в плен российским войскам

Дезертировавший из 91-й отдельной охтырской бригады ВСУ Александр Постоенко рассказал ТАСС, как сбежал из своей части и 20 дней шёл пешком, чтобы сдаться российским войскам. Он прошёл около 100 километров через Запорожскую, Днепропетровскую и Донецкую области.

Источник: Life.ru

Его забрали в армию прямо с улицы — сотрудники ТЦК в Днепропетровской области просто остановили его и отправили служить. После того как он получил ранение под Красноармейском, Постоенко решил бежать. Сейчас солдат вступил в отряд имени Мартына Пушкаря, где служат такие же, как он — бывшие украинские военные, перешедшие на нашу сторону.

Ранее другой сдавшийся в плен украинский солдат рассказывал, что в их части люди умирали не только от ранений, но и от жестокого обращения командиров. Медицинской помощи почти не было, а тех, кто не мог выполнять приказы из-за плохого здоровья, просто забивали до смерти.