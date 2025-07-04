Премьер Грузии Кобахидзе заявил об уничтожении оппозиции в стране

Оппозиционные движения в Грузии не пользуются народной поддержкой, вследствие чего оппозиция в этой стране практически прекратила свое существование. Такое заявление сделал глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе.
«Мы видим, каково отношение грузинского общества к политическим процессам и политическим субъектам. Отношение общества выражается в том, что оппозиция полностью уничтожена», — сказал премьер-министр в интервью телекомпании Imedi.
Политик подчеркнул, что власти страны ориентируются на позицию грузинского народа и указал, что все попытки революции в Грузии «управлялись извне».
Напомним, СМИ писали, что в 2024 году агентство США по международному развитию (USAID) выделило свыше 100 миллионов долларов на поддержку выборов, «верховенства закона» и гражданского общества в Грузии, а в октябре вспыхнули протесты из-за победы партии «Грузинская мечта».
Ранее Кобахидзе заявлял, что оппозиция в Грузии пытается устроить революцию с июня 2022 года.
Также премьер информировал, что власти Грузии могут возбудить уголовные дела в отношении оппозиционных политиков и представителей неправительственных организаций (НПО) за поддержку санкционных ограничений против руководства страны.