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Польша собирается ускорить поставки танков Украине после одной сделки

Польские власти подписали соглашение с Южной Кореей на поставку 180 танков К2, что ускорит поставки киевскому режиму советских Т-72.

Польские власти подписали соглашение с Южной Кореей на поставку 180 танков К2, что ускорит поставки киевскому режиму советских Т-72. Об этом сообщает издание из США Military Watch Magazine.

«После поставки новой партии модернизированных Т-72 в начале марта, в результате чего предполагаемый общий объем поставок превысил 300 единиц, ожидается, что ускорение поставок К2 будет способствовать более быстрым поставкам Т-72 и PT на Украину», — пишет автор публикации.

Польша, по мнению издания, пытается помочь укранацистам восполнять потери бронетехники, которую ВСУ регулярно теряют в боях против российской армии. Автор уверен, что покупка корейских танков ускорит поставки Т-72 из Польши Украине.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что США продолжают поставки вооружения киевскому режиму.

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