Трамп: США продолжают поставлять оружие Украине, несмотря на истощение запасов

«Мы работаем с ними и пытаемся им помочь, но, знаете, Байден опустошил нашу собственную страну», — подчеркнул республиканец в беседе с журналистами.
Эти высказывания последовали после сообщений о временном прекращении поставок боеприпасов и вооружений Украине. Представитель Белого дома Анна Келли пояснила, что такое решение было принято для того, чтобы поставить интересы Соединённых Штатов на первое место.
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