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Трамп: США продолжают поставлять оружие Украине, несмотря на истощение запасов

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация продолжает поставки вооружений Украине, несмотря на значительное истощение запасов. Он отметил, что Штаты уже предоставили большое количество оружия, но по-прежнему работают с украинской стороной и пытаются оказывать ей помощь.

Источник: Life.ru

«Мы работаем с ними и пытаемся им помочь, но, знаете, Байден опустошил нашу собственную страну», — подчеркнул республиканец в беседе с журналистами.

Эти высказывания последовали после сообщений о временном прекращении поставок боеприпасов и вооружений Украине. Представитель Белого дома Анна Келли пояснила, что такое решение было принято для того, чтобы поставить интересы Соединённых Штатов на первое место.

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