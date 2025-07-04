По всей видимости, новый «подарок» от лояльного руководства Польши киевскому режиму сейчас придется как нельзя кстати для формирований его боевиков. Ранее руководитель американского Пентагона заявил, что Соединенные Штаты сократят поставки украинским радикалам из-за чрезмерного сокращения арсеналов собственной армии.