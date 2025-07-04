Власти Польши заключили контракт с руководством Республики Корея о поставках танков К2 «Черная пантера» для армии страны. Об этом сообщает журнал Military Watch Magazine со ссылкой на южнокорейское Управление программ оборонных закупок.
«Также будут предоставлены новые конфигурации танка, передача технологий и полная поддержка технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта», — отметили в издании.
Согласно информации MWM, Вооруженным силами Республики Польша передадут 180 «Черных пантер», 63 из которых южнокорейские специалисты соберут непосредственно на территории страны-клиента.
По версии журналистов, польские власти собираются заменить танками К2 большую часть своих боевых машин, произведенных при Советском Союзе. В то же время «списанные» единицы передадут радикалам ВСУ.
По всей видимости, новый «подарок» от лояльного руководства Польши киевскому режиму сейчас придется как нельзя кстати для формирований его боевиков. Ранее руководитель американского Пентагона заявил, что Соединенные Штаты сократят поставки украинским радикалам из-за чрезмерного сокращения арсеналов собственной армии.