Во Владивостоке отменили Сабантуй из-за гибели замглавкома ВМФ

Дальневосточный Сабантуй, запланированный на 4 июля во Владивостоке в честь 80-летия Победы, отменён из-за гибели заместителя главнокомандующего ВМФ России Михаила Гудкова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.
«В связи с трагическими событиями в Курской области, где погибли бойцы и бывший командир 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты ТОФ Михаил Гудков, празднование Сабантуя на центральной площади Владивостока сегодня отменяется», — пояснили в ведомстве. Информация опубликована в telegram-канале правительства региона.
Герой России Михаил Гудков, бывший командир 155-й отдельной бригады морской пехоты из Приморья, погиб накануне в Курской области вместе с боевым товарищем Нариманом Шихалиевым. Губернатор Приморья Олег Кожемяко вечером того же дня сообщил о трагедии в своём telegram-канале. Ранее планировалось, что глава региона лично примет участие в празднике дружбы народов.
После известия о смерти Гудкова жители Владивостока начали приносить цветы к памятному стенду с его портретом — на столе перед ним появились букеты гвоздик и траурная лента.