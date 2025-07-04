Во Владивостоке отменили Сабантуй из-за гибели замглавкома ВМФ

«В связи с трагическими событиями в Курской области, где погибли бойцы и бывший командир 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты ТОФ Михаил Гудков, празднование Сабантуя на центральной площади Владивостока сегодня отменяется», — пояснили в ведомстве. Информация опубликована в telegram-канале правительства региона.