Стало известно о тайной встрече главы минобороны Саудовской Аравии и Трампа

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме главы минобороны Саудовской Аравии. Встреча не афишировалась и была тайной, сообщает телеканал Fox News.
По сведениям анонимных информаторов телеканала, в ходе переговоров обсуждался пуль ближневосточных проблем. Среди них и восстановление нормальных отношений с Израилем.
Кроме того, стороны обсудили урегулирование конфликта с Ираном. Подняли вопрос и о ядерной программе исламской республики и возобновление переговоров по ней.
Озвучивались и варианты прекращения боевых действий в секторе Газа, в том числе, и освобождение заложников, которые находятся в руках представителей палестинского движения ХАМАС.
Ранее «МК» писал, что Израиль и Россия ведут секретные переговоры по иранскому и сирийскому вопросам.