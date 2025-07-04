Путин заявил Трампу, что РФ не отступится от своих целей по Украине

Ранее западные СМИ сообщили, что между Трампом и Зеленским в ближайшее время может состояться телефонный разговор, в ходе которого они будут обсуждать объявленную приостановку поставок вооружений и боеприпасов из США. Предполагается, что Зеленский может поднять в ходе этих переговоров и вопрос о будущих закупках вооружений из США на деньги, которые ему обещала дать для этих целей Европа.