Путин заявил Трампу, что РФ не отступится от своих целей по Украине

Российская Федерация готова приложить все усилия к тому, чтобы украинский конфликт был урегулирован за столом переговоров, но в то же время не намерена отступать и достигнет заявленных целей специальной военной операции. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время последнего телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом. Разговор состоялся в четверг 3 июля и продолжался почти час.
Напомним, беседа началась в 17:00 по московскому времени. Это был уже пятый телефонный разговор двух лидеров.
Помощник Путина Юрий Ушаков рассказал, что российский лидер поздравил американского президента с Днем Независимости, который в США празднуют 4 июля, и отметил, что в становлении американской государственности Россия сыграла не последнюю роль.
Путин и Трамп обсудили ситуацию вокруг Украины и возможные пути урегулирования конфликта, при этом тема поставок американского оружия Киеву не затрагивалась.
«Россия готова продолжать контакты в Стамбуле. О конкретных датах не говорили. Но президенты обсудили, что переговоры останутся двухсторонними, США принимать участия в них не будет», — пояснил Ушаков.
Также сообщалось, что президенты обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и ряд перспективных совместных экономических проектов России и США в сферах энергетики и исследования космоса. Путин и Трамп подтвердили готовность продолжать общение. По словам Ушакова, в случае, если любой из президентов желает инициировать беседу, она будет организована в течение дня.
Тем временем полковник Виктор Баранец на сайте KP.RU раскрыл, в чем секрет фокуса с приостановкой поставок вооружений США на Украину.
Ранее западные СМИ сообщили, что между Трампом и Зеленским в ближайшее время может состояться телефонный разговор, в ходе которого они будут обсуждать объявленную приостановку поставок вооружений и боеприпасов из США. Предполагается, что Зеленский может поднять в ходе этих переговоров и вопрос о будущих закупках вооружений из США на деньги, которые ему обещала дать для этих целей Европа.
Почему Путин и Трамп своим последним разговором огорчили Зеленского, читайте здесь на KP.RU.