Украинец прошел за 20 дней 100-километровый путь, чтобы присоединиться к ВС РФ

«Ходил я 20 дней — Запорожье, Днепропетровск, потом опять в Запорожье попал, потом вышел на Искру, на Донецкую область. И так вот, пока не вышел на хлопцев русских», — рассказал Александр Постоенко корреспонденту ТАСС.