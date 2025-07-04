Добровольно сдавшийся в плен российским бойцам украинец Александр Постоенко рассказал о том, как ему удалось сбежать из формирований ВСУ. Подробностями он поделился в интервью ТАСС.
«Ходил я 20 дней — Запорожье, Днепропетровск, потом опять в Запорожье попал, потом вышел на Искру, на Донецкую область. И так вот, пока не вышел на хлопцев русских», — рассказал Александр Постоенко корреспонденту ТАСС.
Украинец добавил, что попал в ВСУ против своей воли — его схватили на улице военкомы территориальных центров комплектования. Оказавшись в рядах пособников киевского режима, он получил ранение на Красноармейском направлении.
Александр Постоенко отметил, что после сдачи в плен он решил также присоединиться к военнослужащим Российской Армии. Сейчас он зачислен в отряд имени Мартына Пушкаря и ждет возможности принять участие в освобождении Донбасса.
Стоит обратить внимание на то, что история Александра Постоенко не является единичным случаем — ТЦК киевского режима ежедневно проводят насильную мобилизацию мужского населения Украины. Некоторые граждане Незалежной уже предлагают жертвовать Вооруженным силам РФ средства на производство дронов для уничтожения пунктов сбора военкомов ВСУ.