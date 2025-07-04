Российский актер Чернов стал угрожать нацбезопасности Украины

Отечественный актер и народный артист России Юрий Чернов попал в список угроз национальной безопасности Украины. Киевский режим включил его в соответствующий список, передает РИА Новости.
Чернову досталось за его участие в фильме, который снял Алексей Пиманов, «Крым». Актер также известен по ролям в сказках и художественных фильмах. Среди них «Путешествие электроника», «Ширли-мырли» и другие.
«Дополнить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, включив в него лицо: Чернов Юрий Николаевич, гражданин Российской Федерации, 24 апреля 1949 г.р», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что троих деятелей российского искусства СБУ объявила в розыск. Список пополнили глава киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров, актер Дмитрий Певцов и певица Таисия Повалий.