Путин заявил Трампу, что РФ не отступится от своих целей на Украине

Президент РФ Владимир Путин во время разговора с американским коллегой Дональдом Трампом заверил, что Россия не намерена отступать от поставленных целей спецоперации на Украине. Об этом в четверг, 3 июля, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
По его словам, глава Белого дома снова ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий. Но российский лидер по-прежнему настаивает на том, что Москва будет добиваться поставленных целей СВО.
— Путин сказал, что Россия будет добиваться поставленных целей, то есть устранения всем известных первопричин, которые привели к нынешнему положению дел, к нынешней острой конфронтации. И от этих целей РФ не отступится, — рассказал Ушаков, передает РБК.
Владимир Путин сообщил Дональду Трампу в ходе прошедшего телефонного разговора, что российская сторона продолжает искать переговорное решение украинского конфликта, рассказал Юрий Ушаков.
По его словам, диалог глав России и США длился около часа. В ходе беседы Дональд Трамп поставил вопрос о скорейшем прекращении боевых действий на Украине, а Путин в свою очередь рассказал ему о процессе реализации стамбульских договоренностей с украинской стороной.