В Госдуме не видят необходимости снова править Конституцию

«За пять лет мы еще этот потенциал до конца не раскрыли. Говорить о том, что сейчас назрели какие-то поправки, просто не приходится», — заявил Крашенинников в интервью ТАСС, приуроченном к пятилетию поправок в Основной закон. Он также подчеркнул, что Конституция действует уже более 30 лет, и хотя общество и государство меняются, возвращаться к вопросу о внесении новых изменений целесообразно лишь через 10−30 лет.