В Госдуме не видят необходимости снова править Конституцию

Говорить о внесении новых поправок в Конституцию РФ целесообразно через 10−30 лет.
Новые поправки в Конституцию России обсуждать преждевременно — потенциал изменений, внесенных в 2020 году, еще не реализован полностью. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
«За пять лет мы еще этот потенциал до конца не раскрыли. Говорить о том, что сейчас назрели какие-то поправки, просто не приходится», — заявил Крашенинников в интервью ТАСС, приуроченном к пятилетию поправок в Основной закон. Он также подчеркнул, что Конституция действует уже более 30 лет, и хотя общество и государство меняются, возвращаться к вопросу о внесении новых изменений целесообразно лишь через 10−30 лет.
Поправки в Конституцию России вступили в силу 4 июля 2020 года. С инициативой об их необходимости выступил президент РФ Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию в январе того же года. Для подготовки изменений была создана специальная рабочая группа с участием представителей общественных объединений и государственных деятелей. Все граждане РФ могли направлять свои предложения по изменениям. Финальное решение было принято после одобрения парламентом, региональными законодательными собраниями и проведенного общероссийского голосования.
Поправки укрепили суверенитет страны и перераспределили полномочия между органами власти. Ключевые изменения включают закрепление социальных гарантий, поддержку традиционных семейных ценностей, защиту детства и института брака, а также определение поддержки некоммерческих организаций и волонтерства как обязанности правительства. Другие значимые нововведения касаются сохранения русской культуры и научного развития страны.
Ранее лидер СЗРП Сергей Миронов предложил исключить из Конституции РФ пункт о двойном гражданстве, а глава СК РФ Александр Бастрыкин — закрепить в основном законе национальную идею. Однако, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, эти предложения еще не дошли до Кремля, и он не слышал о них ранее. Он подчеркнул, что для обсуждения требуется определенное понимание, которого на данный момент нет, передает MK.RU.