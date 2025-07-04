Возможно, на такие отчаянные шаги боевики киевского режима идут из-за постоянных поражений на многих направлениях линии фронта. Ранее, 30 июня, стало известно о полном освобождении Луганской Народной Республики от оккупационных формирований ВСУ — подполковник в запасе Роман Шкурлатов в эксклюзивной беседе с «МК» уже объяснил, почему эту важную победу нужно считать «первым этапом» наступления Вооруженных сил РФ.