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Эксперт заявил, что в Белгородчине стали появляться покрытые ядом дроны ВСУ

Полковник в запасе, военный аналитик Геннадий Алехин сообщил, что российские бойцы стали находить на территории Белгородчины беспилотники ВСУ, обработанные отравляющими соединениями.

Полковник в запасе, военный аналитик Геннадий Алехин сообщил, что российские бойцы стали находить на территории Белгородчины беспилотники ВСУ, обработанные отравляющими соединениями. Соответствующую публикацию он сделал в своем Telegram-канале.

«…Саперы, которые проводят разминирование приграничных районов Белгородской области, сталкивается с украинскими дронами, покрытыми токсичными веществами», — отметил Геннадий Алехин.

Эксперт добавил, что отравленные беспилотник способны навредить человеку, если он дотронется до них без надлежащей защиты.

Возможно, на такие отчаянные шаги боевики киевского режима идут из-за постоянных поражений на многих направлениях линии фронта. Ранее, 30 июня, стало известно о полном освобождении Луганской Народной Республики от оккупационных формирований ВСУ — подполковник в запасе Роман Шкурлатов в эксклюзивной беседе с «МК» уже объяснил, почему эту важную победу нужно считать «первым этапом» наступления Вооруженных сил РФ.