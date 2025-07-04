Эксперт Кнутов сказал, насколько хватит запасов ракет у Украины

Запасов ракет у Украины в случае, если информация о прекращении поставок со стороны США верна, хватит на месяц-полтора, заявил aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.
Издание Politico писало, что США приостановили отправку на Украину зенитных ракет и ряда высокоточных боеприпасов. В Пентагоне подтвердили, что некоторые поставки были временно остановлены, но не стали раскрывать, какого именного вооружения.
«В течение месяца серьезной нехватки не будет. Но если такая информация (о прекращении поставок ракет — ред.) появилась, то киевский режим уже сейчас начнет экономить. Нехватка ракет ПВО уже чувствуется», — сказал Кнутов.
Эксперт отметил, что при нехватке боеприпасов у российской армии резко возрастут возможности для ударов по военно-промышленному комплексу Украины не только в Киеве, но и в других городах.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что чем меньше ракет поступает на Украину от Запада, тем ближе конец СВО.