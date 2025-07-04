Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Кнутов сказал, насколько хватит запасов ракет у Украины

США прекратили поставки ракет Киеву, утверждают западные СМИ.

Источник: Аргументы и факты

Запасов ракет у Украины в случае, если информация о прекращении поставок со стороны США верна, хватит на месяц-полтора, заявил aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.

Издание Politico писало, что США приостановили отправку на Украину зенитных ракет и ряда высокоточных боеприпасов. В Пентагоне подтвердили, что некоторые поставки были временно остановлены, но не стали раскрывать, какого именного вооружения.

«В течение месяца серьезной нехватки не будет. Но если такая информация (о прекращении поставок ракет — ред.) появилась, то киевский режим уже сейчас начнет экономить. Нехватка ракет ПВО уже чувствуется», — сказал Кнутов.

Эксперт отметил, что при нехватке боеприпасов у российской армии резко возрастут возможности для ударов по военно-промышленному комплексу Украины не только в Киеве, но и в других городах.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что чем меньше ракет поступает на Украину от Запада, тем ближе конец СВО.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше