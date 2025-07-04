Трамп продолжает победоносное вранье о победе США в мировых вонах

Президент США Дональд Трамп во время своего выступления на митинге в Айове снова заявил, что Соединенные Штаты Америки выиграли много войн, включая Первую и Вторую мировые войны. При этом ни слова не сказал об армиях союзников.
«Мы выиграли Вторую мировую войну. Мы выиграли Первую мировую войну. Мы выиграли другие войны», — отметил он.
Во время своего выступления перед воспитанниками военной академии Вест-Поинт Трамп признался, на основе чего он решил, что Соединенные Штаты внесли наибольший вклад в победу во Второй мировой войне.
Хозяин Белого дома отметил, что принял такое решение после того, как поговорил с некоторыми европейскими лидерами. В их числе и президент Франции Эммануэль Макрон.