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Трамп продолжает победоносное вранье о победе США в мировых вонах

Президент США Дональд Трамп во время своего выступления на митинге в Айове снова заявил, что Соединенные Штаты Америки выиграли много войн, включая Первую и Вторую мировые войны.

Президент США Дональд Трамп во время своего выступления на митинге в Айове снова заявил, что Соединенные Штаты Америки выиграли много войн, включая Первую и Вторую мировые войны. При этом ни слова не сказал об армиях союзников.

«Мы выиграли Вторую мировую войну. Мы выиграли Первую мировую войну. Мы выиграли другие войны», — отметил он.

Во время своего выступления перед воспитанниками военной академии Вест-Поинт Трамп признался, на основе чего он решил, что Соединенные Штаты внесли наибольший вклад в победу во Второй мировой войне.

Хозяин Белого дома отметил, что принял такое решение после того, как поговорил с некоторыми европейскими лидерами. В их числе и президент Франции Эммануэль Макрон.

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