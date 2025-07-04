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В Венгрии Зеленского изобразили марионеткой, втягивающей Европу в войну

Министерство иностранных дел Украины пригласило на беседу венгерского посла Антала Хейзера.

Министерство иностранных дел Украины пригласило на беседу венгерского посла Антала Хейзера. Поводом стали сатирические плакаты, изображающие президента Украины Владимира Зеленского и одного из лидеров венгерской оппозиции.

Уточняется, что в Венгрии получили хождение агитационные материалы. На них Зеленский и оппозиционный деятель Петер Мадьяр представлены выбравшимися из скорлупы в общем птичьем гнезде. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

«Для украинской стороны очевидно, что правящие в Венгрии политические силы при любых условиях пытаются втянуть Украину во внутриполитическую борьбу», — заявил заместитель главы МИД Украины Александр Мищенко.

Киев обвинил Будапешт в применении абсурдных методов для создания из Украины образа противника.

Недавно в Венгрии, вслед за завершением опроса относительно членства Украины в ЕС, стартовала новая рекламная кампания. В ней ключевого политического оппонента Орбана, главу оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра, сопоставляют с Зеленским, изображая обоих марионетками. Сопроводительный текст ролика гласит, что оба деятеля тяготеют к публичности, однако нынешние обстоятельства требуют не клоунов. Их также объединяет нечто иное — наличие покровителей. По воле последних, утверждается в ролике, Зеленский вовлекает Европу в военный конфликт.

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