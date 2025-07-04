Недавно в Венгрии, вслед за завершением опроса относительно членства Украины в ЕС, стартовала новая рекламная кампания. В ней ключевого политического оппонента Орбана, главу оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра, сопоставляют с Зеленским, изображая обоих марионетками. Сопроводительный текст ролика гласит, что оба деятеля тяготеют к публичности, однако нынешние обстоятельства требуют не клоунов. Их также объединяет нечто иное — наличие покровителей. По воле последних, утверждается в ролике, Зеленский вовлекает Европу в военный конфликт.