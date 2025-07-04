В Венгрии Зеленского изобразили марионеткой, втягивающей Европу в войну

Министерство иностранных дел Украины пригласило на беседу венгерского посла Антала Хейзера. Поводом стали сатирические плакаты, изображающие президента Украины Владимира Зеленского и одного из лидеров венгерской оппозиции.
Уточняется, что в Венгрии получили хождение агитационные материалы. На них Зеленский и оппозиционный деятель Петер Мадьяр представлены выбравшимися из скорлупы в общем птичьем гнезде. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ в своем Telegram-канале.
«Для украинской стороны очевидно, что правящие в Венгрии политические силы при любых условиях пытаются втянуть Украину во внутриполитическую борьбу», — заявил заместитель главы МИД Украины Александр Мищенко.
Киев обвинил Будапешт в применении абсурдных методов для создания из Украины образа противника.
Недавно в Венгрии, вслед за завершением опроса относительно членства Украины в ЕС, стартовала новая рекламная кампания. В ней ключевого политического оппонента Орбана, главу оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра, сопоставляют с Зеленским, изображая обоих марионетками. Сопроводительный текст ролика гласит, что оба деятеля тяготеют к публичности, однако нынешние обстоятельства требуют не клоунов. Их также объединяет нечто иное — наличие покровителей. По воле последних, утверждается в ролике, Зеленский вовлекает Европу в военный конфликт.
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