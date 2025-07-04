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Риттер заявил, что Трампу пора отказаться от «пустых слов» в диалоге с Путиным

Офицер морской пехоты Армии Соединенных Штатов в отставке, военный обозреватель Скотт Риттер заявил, что американскому лидеру Дональду Трампу придется изменить подход к общению с Президентом России Владимиром Путиным.

Офицер морской пехоты Армии Соединенных Штатов в отставке, военный обозреватель Скотт Риттер заявил, что американскому лидеру Дональду Трампу придется изменить подход к общению с Президентом России Владимиром Путиным. Свою позицию он озвучил в рамках эфира на YouTube-канале Judging Freedom.

«…Я думаю, что сейчас Трамп понимает, что пустые слова не сработают», — подчеркнул Скотт Риттер.

В ходе беседы с автором канала Judging Freedom эксперт также обратил внимание на то, что прямой диалог между двумя лидерами может говорить о процессе нормализации российско-американских отношений.

Скотт Риттер добавил, что Владимир Путин не станет реагировать, если Дональд Трамп попытается «надавить» на него.

Своим мнением отставной офицер поделился вскоре после завершения шестого телефонного разговора двух Президентов. В ходе состоявшейся 3 июля беседы главы двух держав обсудили конфликт на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке.

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